Prodajalki v centru Ljubljane zagrozil z iglo in oropal trgovino

V torek okoli 18. ure so ljubljansko policijsko upravo obvestili o ropu v eni izmed trgovin na območju centra mesta. Doslej neznani storilec je vstopil v prodajalno in zaposleni na blagajni zagrozil, svoje grožnje pa podkrepil z iglo v roki ter od prodajalke zahteval denar. Odnesel je nekaj bankovcev in pobegnil. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti iščejo moškega, starega okoli 40 let, visokega okoli 190 cm, suhe postave, svetlejših dolgih las, spetih v podkapo temno modre barve. Oblečen je bil v črno trenirko s kapuco, obut v črne superge, nosil je črn nahrbtnik z modrim napisom.

Policisti so bili v torek popoldne obveščeni tudi o dogodku na območju ljubljanskega Viča, kjer moški ni upošteval odredb varnostnika, se mu uprl in ga pri tem lažje poškodoval. Osumljencu, ki so ga v preteklosti že obravnavali za istovrstno kaznivo dejanje, so odvzeli prostost. Nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še dodali na ljubljanski policijski upravi.