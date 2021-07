Prijavili odvzem vozila, policija sumi družinskega člana

Policisti so v torek obravnavali prijavo odvzema in poškodovanja vozila. Sumijo, da ga je brez vednosti lastnika vzel eden od družinskih članov.



Poškodovan avtomobil zaradi prometne nesreče z materialno škodo je bil puščen na drugem kraju. Udeležene so bile mladoletne osebe.



O dogodku še vodijo postopek, so zapisali v poročilu PU Kranj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: