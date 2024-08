Pričela prehitevati avtobus, sledila je prometna nesreča

Včeraj, okoli 12. ure smo bili obveščeni o prometni nesreči na Zaloški cesti v križišču z Grablovičevo cesto v Ljubljani, kjer je voznica osebnega vozila pričela prehitevati avtobus. Pri tem je trčila v vogal avtobusa, zaradi česar se je lažje poškodovala potnica na avtobusu. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog, sporočajo s PU Ljubljana.

Ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 562 klicev

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 562 klicev, od tega 204 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 47 nanašalo na kriminaliteto, 60 na javni red in mir, ter 73 na prometno varnost. Obravnavali so tudi 15 prometnih nesreč z materialno škodo in 5 prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami. Dvema večkratnima kršiteljema cestno prometnih predpisov so zasegli vozili.