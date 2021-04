Pri Vrhniki ustavili kombi, ne boste verjeli, koliko jih je stlačil vanj

V ponedeljek popoldne so policisti na primorski avtocesti pri Vrhniki v smeri Kopra ustavili kombi slovenskih registrskih oznak.



Med postopkom so ugotovili, da je 22-letni slovenski državljan v vozilu prevažal 33 tujcev, državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.



Slovenskemu državljanu, doma iz okolice Kranja, so odvzeli prostost. Postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo, poroča ljubljanska policijska uprava.

