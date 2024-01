Pri delu v gozdu nesreča, podhlajenemu so oskrbeli poškodovano nogo

Ob 16.12 se je pri naselju Javornik v občini Kranj, pri delu v gozdu poškodoval krajan. Reševalci GRS Kranj in gasilci GARS Kranj so podhlajenemu oskrbeli poškodovano nogo ter ga prepeljali v ZD Kranj, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Kot smo že poročali, se je danes delovna nesreča v gozdu zgodila tudi v naselju Zgornja Ščavnica.