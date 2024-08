Pri 43-letniku na Goriškem našli droge, orožje in denar. In to ne malo (FOTO)

Kriminalisti so v hišni preiskavi 43-letnemu moškemu na Goriškem v steklenih kozarcih in PVC-vrečkah zasegli prepovedano drogo konopljo in več rastlin konoplje ter 12 zavitkov z neznano belo snovjo, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo. Zasegli so še avtomatsko strelno orožje, ki sodi med prepovedano orožje, so sporočili s PU Nova Gorica.

Zaseženi predmeti FOTO: Pu Ng

Osumljenemu so kriminalisti zasegli tudi elektronsko tehtnico za natančno merjenje in skupno 930 evrov gotovine. Našli pa so tudi laboratorij za gojenje konoplje, nabojnike in 327 nabojev za omenjeno avtomatsko orožje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Zasežene snovi in rastline so poslali v analizo

O najdenem orožju pa so obvestili okrožno državno tožilstvo in preiskovalno sodnico okrožnega sodišča v Novi Gorici.

Hišno preiskavo so opravili v četrtek na podlagi odredbe za hišno preiskavo Okrajnega sodišča v Novi Gorici zaradi suma prekrška po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanim drogami.

Novogoriški kriminalisti bodo na podlagi rezultatov preliminarnega testiranja zaseženih snovi in rastlin ter ugotovitev o zaseženem strelnem orožju 43-letnega moškega kazensko ovadili na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in suma nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.