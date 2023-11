Previdno na cesti! Globe so visoke, od 300 do 1200 evrov

Policisti danes začenjajo akcijo Slovenija piha 0,0, s katero opozarjajo na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola. Do nedelje, torej vključno z Martinovim vikendom, bodo poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov in preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku. Ob koncu akcije bo koncert Policijskega orkestra v Kinu Šiška.

Po podatkih Agencije za varnost prometa (AVP) je letu 2022 zaradi povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola ali drog umrlo 33 udeležencev cestnega prometa, kar je skoraj 40 odstotkov vseh umrlih v prometnih nesrečah.

Vse do nedelje nadzor voznikov

Vse do nedelje, 12. novembra 2023 bo potekal poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Policisti bodo vsakodnevno preverjali psihofizično stanje voznikov vozil.

Z različnimi oblikami policijskega dela želijo, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise. »Zaskrbljujoče je dejstvo, da kljub vsem nasvetom in trudom policije in drugih inštitucij, vozniki še vedno vozijo vozila pod vplivom alkohola, prepovedane droge, brez opravljenega vozniškega dovoljenja in posledično storijo še prometno nesrečo,« pravijo na policijo.

Globe tudi do 1200 evrov

Kršitelje v skladu s predpisi čaka kazen. Globe za vožnjo pod vplivom alkohola so od 300 do 1.200 evrov in do 18 kazenskih točk. Vožnja pod vplivom prepovedane droge je 1.200 evrov in 18 kazenskih točk. 18 kazenskih točk pomeni, da je treba opravljati ponovno vozniški izpit. Pri voznikih začetnikih je ta meja pri 7 kazenskih točkah.

Vozniki, ki bodo »napihali 0,0«, pa bodo prejeli letak z možnostjo pridobitve vstopnice za tradicionalni koncert Policijskega orkestra in Hamo, ki bo 6. decembra v Kinu Šiška.