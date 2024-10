Aleš Zupančič, vodja domnevne hudodelske združbe, ki naj bi se na veliko ukvarjala s preprodajo droge, je na ljubljanskem višjem sodišču prosil tri sodnice, naj še enkrat proučijo kazensko zadevo, zaradi katere je bil januarja lani obsojen na 12 let in pol zapora. K tej kazni so mu dodali še eno s celjskega sodišča, kar pomeni, da mu je bila na koncu izrečena enotna zaporna kazen v višini 14 let in štiri mesece. Z zagovornikoma, Petrom Prusom Pipušem in Aleksandrom Cirilom Kožarjem, je v pritožbi opozoril, da je bilo že med preiskovanjem domnevne hudodelske združbe, zaradi katere je obtožba d...