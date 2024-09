Preplah na eni od osnovnih šol: grozil, da bo v šolo prišel z orožjem

Starše učencev ene izmed ljubljanskih osnovnih šol je presenetila elektronska pošta ravnateljice šole, v kateri jih obvešča, da je »prišlo do grožnje učenca šole, da bo danes prišel v šolo z orožjem. Policija je sprožila predkazenski postopek. Otrok pri sebi ni imel orožja.«

Poskrbeli za varnost

Zadevo so v šoli, kot pojasnjuje ravnateljica, vzeli skrajno resno in ukrepali v skladu s protokolom o zaznavi nasilja, vzgojnim načrtom in veljavno zakonodajo ter na podlagi tega pripravili strategijo reševanja nastale situacije. »Poskrbeli smo za varnost in zaščito učencev in jim v primeru stiske omogočili psihosocialno pomoč, hkrati pa obvestili pristojne organe, ki so se odzvali in bodo vodili nadaljnje postopke.« Kot dodaja, pristojni organi pri pregledu niso našli nevarnih predmetov oziroma orožja.

Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da so bili v tem tednu obveščeni »o domnevnem sumu groženj v okolju ene izmed izobraževalnih ustanov na območju Ljubljane. Na obvestilo smo se nemudoma odzvali in v sodelovanju s šolo izvedli prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti. Po do zdaj zbranih obvestilih pri tem ni prišlo do neposrednega ogrožanja ljudi. Podrobnosti vam zaradi interesa postopka, ki še poteka, in spoštovanja določil 287. člena Kazenskega zakonika ne moremo podati.«