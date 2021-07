Požar v otroškem vrtcu, delavec izgubil zavest

Novogoriški gasilci in policisti so včeraj posredovali v Kromberku pri Novi Gorici, zagorelo je v enem od tamkajšnjih otroških vrtcev. Kot so ugotovili, je do požara prišlo med izvajanjem gradbenih del oz. med prenovo tal v eni od igralnic.Objekt je v času poletnih počitnic zaprt, zato v njem ni bilo otrok. So se pa v času požara v objektu nahajali trije delavci ene od gospodarskih družb, ki kot podizvajalec izvaja gradbena dela v omenjenem objektu. Eden od delavcev je takoj po požaru v eni od igralnic pričel z gašenjem, vendar mu ognja ni uspelo pogasiti.Eden od delavcev zaradi vdihavanja dima za izgubil zavest, zato so mu gasilci in reševalci NMP ZD Nova Gorica na kraju nudili prvo pomoč in ga odpeljali na pregled v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici, kjer so ugotovili, da ni življenjsko ogrožen.Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je prvi nestrokovni oceni je zaradi požara v dveh igralnicah, hodniku in inventarju nastala velika materialna škoda. Policija je o požaru in delovni nezgodi 29-letnega delavca, državljana Kosova, polegpristojnih pravosodnih organov obvestila tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo. Policija dodatno zbira obvestila v smeri preiskave suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.