Požar popolnoma uničil hišo

V soboto ob 9.35 so policiste obvestili o požaru. Ogenj je izbruhnil v stanovanjski hiši blizu več stanovanjskih blokov v Bovcu v času odsotnosti stanovalcev.



Poleg policistov PP Bovec in kriminalistov sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica je bilo na kraj napotenih tudi več gasilcev PGD Bovec, Log pod Mangartom in Trenta. Skupno se je z ognjenimi zublji spopadlo kar 46 prostovoljnih gasilcev z Bovškega, ki so požar novejšega stanovanjskega objekta dokončno pogasili ob 12.30.



Policisti so območje požarišča ustrezno zavarovali, včeraj in ponoči pa so z gasilci na območju požarišča izvajali občasni nadzor.



Po prvih zbranih obvestilih in ob ogledu kraja je bilo ugotovljeno, da je zagorelo v pritličju, kjer je vgrajena kuhinja, požar pa se je nato razširil v nadstropje nad prostorom. V požaru je pogorela notranjost hiše (pritličje in mansarda), vključno z večjim delom ostrešja. Požar je hišo uničil do te mere, da ni več primerna za bivanje. Zaradi ognja so na več mestih močno poškodovani tudi nosilni temelji objekta. Nastala je velika premoženjska škoda, po prvih nestrokovnih ocenah naj bi znašala okoli 200.000 evrov.



Policija je o požaru obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Vzrok požara v tem trenutku bovški policisti in novogoriški kriminalisti še preiskujejo, za zdaj je tuja krivda izključena, poroča PU Nova Gorica.

