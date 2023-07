Povzročitelj trčenja štirih vozil na Bledu močno opit

Policisti so pridržali voznika, ki je v sredo popoldan pred hotelom Mlino na Bledu povzročil prometno nesrečo, v kateri so bila udeležena štiri vozila, štiri osebe pa so bile lažje poškodovane. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so ugotovili, da je imel povzročitelj nesreče v krvi 1,85 grama alkohola na kilogram krvi.

Policisti zoper voznika, ki je povzročil prometno nesrečo, vodijo predkazenski postopek zaradi suma povzročitve kaznivega dejanja nevarne vožnje. Voznik v danih prometnih razmerah, ko je bilo vozišče mokro in spolzko, ni obvladoval svojega vozila in je trčil v tri avtomobile, ki so zaradi gostega prometa stali v koloni na nasprotnem voznem pasu.

Policijska uprava Kranj v današnjem poročilu navaja tudi prometno nesrečo v Šenčurju, kjer je voznik avtomobila trčil v 13-letnika, ki je prečkal vozišče. Poškodovanega otroka so z reševalnih vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo. Zoper voznika osebnega avtomobila pa policisti vodijo predkazenski postopek. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.