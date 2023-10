Povzročil nesrečo in pobegnil. Ko so ga ujeli, so ugotovili tole

Nekaj po 15. uri so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči v krožišču na Kandijski cesti, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drug avtomobil in pobegnil s kraja dogodka. Na podlagi opisa so policisti pobeglega 31-letnega kršitelja izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. Merilec je pokazal 1,06 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Zoper kršitelja bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.