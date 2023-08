Potrjena identiteta mrtvega moškega v bližini potoka, star je bil komaj 35 let

Kot smo že poročali, so bili novomeški policisti 6. avgusta okoli 21. ure obveščeni, da je bil v Ivanji vasi v neposredni bližini potoka Temenica najden mrtev mošk i.

»Zdravnik na truplu ni ugotovil znakov nasilja, vzrok smrti pa bo znan po opravljeni sanitarni obdukciji. Policisti so potrdili identiteto 35-letnega moškega z območja Mirne Peči in nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin,« javnosti sporočajo s PU Novo mesto. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Obilno deževje in poplave so doslej žal terjale več življenj.