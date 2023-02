Potrebovala naj bi denar za operacijo otroka, upokojencu pobrala več tisoč evrov

Radovljiški policisti so bili včeraj okoli 10.20 obveščeni o drzni tatvini, ki sta jo izvršila neznani moški in ženska. Omenjena sta vstopila v odklenjeno hišo in 82-letnega moškega prosila za denar pod pretvezo, da ga potrebujeta za operacijo otroka.

Moški se jima je namenil dati nekaj sto evrov, takrat pa sta izkoristila njegovo nepazljivost in mu pobrala več tisoč evrov ter odšla neznano kam.

Policisti o neznanima storilcema zbirajo obvestila, vodijo predkazenski postopek in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.