Poškodbe so bile prehude, moški je umrl v bolnišnici

V četrtek je v bolnišnici umrl moški, ki se je hudo poškodoval pri delovni nesreči v nedeljo, 23. avgusta. Vse od takrat se je zdravil v bolnišnici, a je žal podlegel poškodbam, poroča PU Maribor.



Moški je na Ptuju čistil tovorno vozilo, ko se je pri padcu huje telesno poškodoval. Po zbranih informacijah in opravljenem ogledu, so kriminalisti tujo krivdo izključili. O ugotovitvah so obvestili pristojno tožilstvo in inšpektorat za delo.



V četrtek so bili obveščeni o dveh nesrečah pri delu. Na Ptuju se je huje telesno poškodoval moški med obiranjem breskev, v Slovenski Bistrici pa je moškemu zdrsnilo pri delu na višini. Tudi on se je huje poškodoval.



Mariborski policisti so samo v avgustu obravnavali kar 20 nesreč pri delu na območju različnih policijskih postaj. Pri tem se je kar 10 oseb huje telesno poškodovalo. Do večine nesreč pri delu je prišlo predvsem zaradi nepazljivosti ljudi pri delu. Ljudi zato pozivajo k spoštovanju vseh ukrepov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu.



V lanskem letu se je pripetilo 141 delovnih nesreč (147), v 64 primerih (59) zaradi nepazljivosti, 41 oseb pa se je huje telesno poškodovalo. Največ delovnih nesreč se je v 2019 pripetilo moškim, starim med 24 in 34 let, v 2018 pa moškim v starostni skupini 44-54.