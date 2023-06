Ponoči je zagorelo v kleti hiše

Ponoči ob 4.44 je v naselju Latkova vas v občini Prebold zagorelo v kletnih prostorih stanovanjske hiše. Gasilci PGD Prebold, Latkova vas in Groblja so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar ter prezračili in pregledali prostore.

Poškodovanih oseb ni bilo, nastala je materialna škoda.