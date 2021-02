Policistom se je zdel sumljiv, potrkali so na vrata njegovega doma

Zasežena konoplja. FOTO: PP Metlika

Metliški policisti so zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog pridobili odredbo okrajnega sodišča v Črnomlju in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 37-letnika iz Metlike. Med hišno preiskavo so našli in zasegli 6,2 kilograma posušenih rastlinskih delcev konoplje, naboj in pripomočke za pakiranje. Zaseženo drogo so poslali v analizo v nacionalni forenzični laboratorij.Zoper moškega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.