Policisti zasegli kamp prikolico z ukradenimi predmeti, med njimi tudi bodalo in nunčaki

Policisti so v noči na petek na Obrežju ustavili voznika kombija bolgarskih registrskih oznak s pripeto avto kamp prikolico francoskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da je prometno dovoljenje ponarejeno, registrska tablica pa pripada drugemu vozilu, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Enaintridesetletnik je v prikolici prevažal električno kolo in več električnega ročnega orodja. Za predmete ni znal pojasniti izvora in ni imel dokumentov, ki bi potrjevali lastništvo, zato policisti domnevajo, da so ukradeni, so sporočili s PU Novo mesto.

Prikolico in vse predmete so policisti zasegli, prav tako so 31-letniku zasegli bodalo in nunčake. S preiskavo in ugotavljanjem okoliščin storitve več kaznivih dejanj nadaljujejo, o ugotovitvah pa so seznanili tudi pristojno tožilstvo. Zaradi kršitev določil zakona o orožju bodo zoper 31-letnika uvedli hitri postopek, so še navedli.