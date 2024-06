Policisti v Podravju v enem dnevu odkrili kar 38 migrantov

Samo včeraj, na dan ko se je v Nemčiji začel Evropsko prvenstvo v nogometu, so policisti PU Maribor v bližini meje s Hrvaško obravnavali kar 38 tujih migrantov, ki so k nam prišli na ilegalen način. Veliko večino (34) so jih odpeljali v azilne domove, štirje Turki pa so bili vrnjeni na Hrvaško.

Kakorkoli že, policisti so najprej, včeraj ob 12. uri v kraju Presika izsledili 27 tujcev, od tega enaindvajset državljanov Sirije, dva državljana Egipta, tri državljane Turčije in enega državljana Iraka, ki so na nedovoljen način vstopili v Republiko Slovenijo. Tujci so v postopku zaprosili za mednarodno zaščito. Dobrih pet ur pozneje, so policisti včeraj, ob 17. 36 v kraju Središče ob Dravi izsledili sedem tujcev, od tega šest državljanov Afganistana in en državljan Irana, ki so prav tako na nedovoljen način vstopili v Republiko Slovenijo. Tujci so v postopku zaprosili za mednarodno zaščito in so bili odpeljani v azilni dom.

Ob tem so policisti so minuli jutro, okoli 3.46 ure, v kraju Gorišnica ustavili vozilo češke registracije, ki ga je vozil 56 - letni državljan Gruzije. V postopku je bilo ugotovljeno, da je v vozilu prevažal štiri državljane Turčije, ki jih je na nedovoljen način pripeljal iz smeri Republike Hrvaške. Gruzijcu so odvzeli prostost ter ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, Turki pa bodo po končanem postopku vrnjeni hrvaškim varnostnim organom.