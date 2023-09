Policisti ostali brez besed: poglejte, v čem je vozil otroka (FOTO)

Danes policisti PU Maribor izvajajo poostren nadzor cestnega prometa nad uporabo varnostnih pasov pri voznikih in potnikih motornih vozil ter nad uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok. Poleg tega izvajajo še poostren nadzor nad vozniki lahkih motornih vozil (električnimi skiroji).

Policisti PP Ormož so danes zjutraj pred enim izmed vrtcev na območju Ormoža ustavili 47-letnega voznika mopeda, na katerega je imel priklopljen lahki priklopnik domače izdelave, in v katerem je peljal otroka.

Policisti so vozniku izdali plačilni nalog zaradi kršitev določil zakona in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, so sporočili s PU Maribor.