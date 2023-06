Policisti obiskali romska naselja

Policisti sporočajo, da so pod drobnogled vzeli nekatera naselja v okolici Novega mesta, saj menijo, da se lahko s povečano prisotnostjo in doslednim ukrepanjem izboljšajo varnostne razmere, ki v zadnjem času niso najboljše. Kot so sporočili s tamkajšnje policijske uprave, so letos v okolici Novega mesta »na posameznih območjih obravnavali povečano število premoženjskih kaznivih dejanj, največ tatvin, pa tudi gostitev ravnanj posameznikov, ki so motila okoliške prebivalce«. Gre za krajevne skupnosti Bučna vas, Gotna vas, Šmihel in Otočec. Predvsem je šlo za kršitve, povezane s hrupom in predvajanjem glasne glasbe, drugih kršitev javnega reda in miru in kurjenja v naravnem okolju.

70 kaznivih dejanj

Policisti so sporočili, da so se v vseh primerih odzvali, opravili oglede krajev kaznivih dejanj in zbirali obvestila. »Policisti so v okviru intenzivnega preiskovanja zbrali dovolj dokazov, da so štiri osumljence s kazenskimi ovadbami zaradi več kot 70 kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zoper vse odredil pripor,« je pojasnila tiskovna predstavnica Alenka Drenik. Dodala je, da so policisti letos na varnostno obremenjenih območjih opravili 16 hišnih preiskav, osumljencem zasegli pet kosov orožja in 20 kosov streliva. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj so 23 osumljencem odvzeli prostost.

»Odzvali smo se in ukrepali tudi ob ugotovljenih kršitvah, katerih obravnava ni v neposredni pristojnosti policije. V takem primeru smo o tem obvestili drug prekrškovni organ, različne inšpekcijske službe in druge organe,« smo še izvedeli. V teh primerih je šlo denimo za zanemarjanje otrok, neobiskovanje osnovne šole, beračenje, kampiranje v naravnem okolju, pa kurjenje in sežiganje odpadkov in podobno. Letos je bilo takih primerov že 508.

23 osumljencem so odvzeli prostost.

Maja so torej izvajali več poostrenih nadzorov, »katerih namen je bil odkrivanje in preprečevanje vseh oblik protipravnih in motečih ravnanj in izboljšanje občutka varnosti ljudi na teh območjih«. Poleg več policistov so aktivirali tudi vodnike službenih psov, postajo konjeniške policije, območja pa so nadzirali tudi iz zraka s pomočjo helikopterja.

Nadzori so namenjeni izboljšanju varnosti, saj se je ta zadnje čase poslabšala. FOTO: PU Novo mesto

Nazadnje so se oglasili v naselju Pot v gaj. Tam so minuli petek opravili hišno preiskavo, kjer so preverjali okoliščine kaznivih dejanj, storjenih na javni prireditvi Cvičkarija v Novem mestu, o čemer smo poročali. Na Festivalu cvička je morala policija namreč trikrat ukrepati zaradi množičnih pretepov med Romi, uporabljeno pa je bilo tudi hladno orožje.