Policija svari: na takšne bankovce za 100 evrov bodite pozorni

Kranjski poicisti so bili v zadnjem obdobju obveščeni, da je do sedaj neznani storilec v več prodajalnah na območju Kranja unovčeval ponarejene bankovce za 100 evrov. Značilnost teh bankovcev je, da je začetna številka UB20541 vedno ista, spreminjajo pa se nadaljnje številke.

Policija svari: bodite pozorni

Policisti pozivajo vse, da naj bodo pri gotovinskem poslovanju pozorni na pojav omenjenih ponaredkov in naj v primeru zaznave takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko policije 113. Prav tako naj si poizkušajo zapomniti opis osebe, ki bi take ponaredke unovčevala in to takoj sporočijo. Policisti o teh dejanjih nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja denarja ali morebitnih drugih kaznivih dejanj in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.