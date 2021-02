Policija poziva: Ne obrnite se stran

Prometni policijski inšpektor je s še enim občanom v petek v okolici Kranja na cesti pomagal dekletu, ki se je nenadoma zgrudila. Takoj sta ji nudila prvo pomoč in o tem obvestila reševalce. Ugotovljeno je bilo, da gre pri njej za zdravstvene težave. Z njo je vse v redu, so sporočili iz PU Kranj.



Policija ob tem še poziva: »Ne obrnite se stran, če vidite, da nekdo potrebuje pomoč in pomagajte. Nikoli ne veste, kdaj boste sami potrebovali pomoč.«



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: