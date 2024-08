Policija opozarja! V gore le dobro pripravljeni, s polno baterijo in ne sami

Letalska policijska enota je z ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije za reševanje v gorah v tej poletni sezoni na pomoč v gore in na druge zahtevne terene s helikopterji poletela že v 103 primerih. Samo minuli konec tedna je bilo deset helikopterskih reševanj, še tri nesreče, v katerih je reševal policijski helikopter, so se zgodile v ponedeljek.

GRZS, policijski helikopter. FOTO: Policija

Konec tedna so reševali na Skuti, grebenu Košute v Karavankah, na Dobrči, v Podbrdu, Trenti, na poti čez Plemenice, Veliki Babi, Mali Mojstrovki in Kamniškem sedlu, v ponedeljek pa še na Planiki, Kredarici in poti čez Žmavčarje nad Kamniško Bistrico.

Obravnavali so dva smrtna primera, dva pohodnika sta se huje poškodovala, še pet je bilo lažje poškodovanih, v dveh primerih sta bila razlog za reševanje bolezen in slabost, v enem pa nezmožnost nadaljevanja poti, so zapisali na policiji.

Zadnja dva tedna umrli štirje

Najbolj tragična sta bila po njihovih navedbah predvsem zadnja dva tedna, ko so v gorah umrli štirje ljudje. Smrtne nesreče so se zgodile v Loški steni, kjer je iz alpinistične smeri padel alpinist, nato pa še na Ratitovcu, poti čez Plemenice in neoznačeni poti čez Žmavčarje. Tudi v primeru teh treh nesreč je šlo za padce.

Letošnja poletna sezona se je začela 1. junija.

Z gora so prepeljali 150 ljudi in psa zaradi ugriza kače. Največ nesreč se je zgodilo zaradi padcev in zdrsov, sledijo pa reševanja zaradi bolezni, slabosti in onemoglosti, nepoznavanja terena, odlomov in kotaljenja skal ter reševanja zaplezanih in prestrašenih pohodnikov.

Ob tem pozivajo k:

dobri pripravi na turo,

opremljenosti,

previdnosti,

veliki odgovornosti,

zmernim in varnim odločitvam.

Lepi razgledi so lahko zavajajoči, saj višina skriva mnogo nevarnosti. FOTO: Tina Horvat

»Gore naj ne bodo poligon za preizkušanje psihofizičnih zmogljivosti. To je unikaten prostor, ki ima svoje zakonitosti in vrednote. Ljudje smo tisti, ki se jim moramo podrediti, jih ceniti in se varovati. Pomembno je, da se zavedamo svojih zmožnosti in omejitev ter se temu ustrezno prilagodimo. Slovenske gore so krušljive, zahtevne in ponekod nepredvidljive,« so opozorili na policiji.

V gore se odpravimo: v dvoje ali v skupini,

dobro opremljeni,

psihofizično pripravljeni,

s polnim mobilnim telefonom,

vključenimi lokacijskimi storitvami,

seznanimo bližnje, kam točno gremo in koliko časa nas ne bo.

Izbirajte označene poti, na katerih se počutite varno in ste jih zmožni opraviti. Tudi vreme je nepredvidljivo – lahko se spremeni v trenutku –, dodatno pa pohodnike obremenjuje še vročina.