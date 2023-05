Pohodnika prenesli do ceste

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje je ob 11.53 pri izviru Hublja, občina Ajdovščina, pohodnika obšla slabost. Gorski reševalci GRS Tolmin – skupina Ajdovščina so pohodnika na klasičen način prenesli do ceste, kjer so ga v nadaljnjo oskrbo prevzeli reševalci NMP Ajdovščina.