Poglejte, kaj vse je na slovenski avtocesti zagrešil romunski voznik avtobusa (FOTO)

Policisti celjske policijske uprave so med rednim nadzorom cestnega prometa na avtocesti A-1 izven naselja Lopata, ustavili romunskega voznika avtobusa, ki je imel k avtobusu pripeto dvoosno priklopno vozilo.

Pri kontroli tehnične brezhibnosti avtobusa in priklopnika so možje v modrem ugotovili, da so bile na priklopnem vozilu pnevmatike izrabljene, priklopnik pa je bil zaradi poškodbe vlečne kljuke, na avtobus pritrjen z vrvmi, ki so namenjene za pritrjevanje tovora.

Priklop "po domače". FOTO: PU Celje

Prav tako so policisti ugotovili še več kršitev, povezanih z manipulacijo podatkov delovnega časa, nepravilno uporabo tahografa ter nezadostnim časom počitka voznika. Zaradi ugotovljene tehnične neurejenosti so priklopno vozilo izločili iz prometa.

Vozniku avtobusa so izdali plačilni nalog v višini 870 evrov, podjetju iz Romunije, ki je lastnik avtobusa, pa so izrekli 6.400 evrov globe.