Podjetju je s tem dejanjem povzročil za okoli 10 tisočakov škode

Na Operativno komunikacijski center PU Celje so v zadnjih 24-tih urah prejeli 232 klicev občanov. 65 klicev je bilo interventnih. 22 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, eden s področja mejnih zadev in tujcev, 30 s področja prometne varnosti in 20 s področja javnega reda in miru.

V Celju so obravnavali vlom v gradbeni zabojnik. Storilec je ukradel več gradbenega materiala. Z delovnih strojev je ukradel več delov in iz rezervoarjev delovnih strojev več litrov goriva. Podjetju je z dejanjem povzročil za okoli 10 000 evrov materialne škode.

Prav tako je v Celju prišlo do štirih poskusov vlomov v vozila in sicer dva v Zagradu ter po enega na Polulah in na Ljubljanski cesti.