Pod vplivom prepovedanih drog vijugal po avtocesti

V sredo, 25. septembra, okoli 10. ure so bili novomeški policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika kombija, ki naj bi po avtocesti na območju Drnovega vijugal po vozišču in ogrožal preostale udeležence v prometu.

Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, kršitelja, ki je med vožnjo uporabljal tudi mobilni telefon, so izsledili in ustavili na Drnovem. Med postopkom so ugotovili, da gre za 46-letnega voznika iz Hrvaške. Zaradi suma vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi so mu odredili hitri test, ta je potrdil prisotnost prepovedanih drog.

Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče in mu izrekli globo.