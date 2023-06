Po trčenju avto zajeli plameni, voznika (33) niso mogli rešiti

V soboto ob 17.52 se je v Lescah zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla. V policijskem poročilu pišejo, da je voznik osebnega avtomobila vozil skozi naselje Lesce v smeri Radovljice: »Ko je pripeljal v bližino prehoda ceste čez železniško progo, je zapeljal desno izven vozišča, kjer je trčil v betonsko ograjo in nato v drog javne razsvetljave, kjer je vozilo obstalo in zagorelo.« Poškodbe so bile tako hude, da je voznik na kraju umrl.

Ogenj so pogasili gasilci.

S Policijske uprave Kranj so sicer sporočili, da identiteta voznika, ki je na kraju nesreče umrl še ni znana in je predmet nadaljnjih forenzičnih preiskav, medtem ko policija.si poroča, da je pokojni 33-letnik.