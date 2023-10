Po hudi nesreči 18-letnika odpeljali s helikopterjem

Škofjeloški policisti so bili v petek okoli 14.45 obveščeni o prometni nesreči 18-letnega motorista. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je vozil proti Trebiji in zaradi neprilagojene hitrosti v preglednem desnem ovinku trčil v desni robnik vozišča, nato pa še v prometni znak.

Zapisali so še, da je 125 ccm motorno kolo vozil brez opravljenega vozniškega dovoljenja, za to kategorijo in neregistriranega. Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. Zaradi hudih telesnih poškodb je bil s helikopterjem slovenske vojske prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.