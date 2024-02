Po 22. uri zagnali reševalno akcijo, aktivirani policisti, reševalci, potapljači ...

Na območju Gorenja vas-Poljane so včeraj nekaj po 22. uri policisti PP Škofja Loka zagnali reševalno akcijo.

S pomočjo vodnikov reševalnih psov KZS in ZRPS Gorenjska, gasilcev PGD Škofja Loka in Gorenja vas ter GARS Kranj s čolnom, reševalcev iz vode in potapljačev ter potapljačev Podvodno reševalne postaje Kranj preiskujejo območje.

Osebe niso našli, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.