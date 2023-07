Pijani voznik zakrivil nesrečo? Trčil v avto z žensko in otrokom

V ponedeljek popoldne so policisti na avtocesti A4, izven naselja Hajdina, v smeri proti Ptuju, obravnavali prometno nesrečo. V poročilu PU Maribor so zapisali, da je 45-letnik voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo (tako zaenkrat kaže) trčil v zaščitno varnostno ograjo, nato je vozilo zaneslo in je trčilo še v osebni avtomobil druge voznice s sopotnikom (otrokom). Vsi trije udeleženci so bili odpeljani v bolnišnico.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je moški vozil pod vplivom alkohola (1,28 mg/l alkohola v izdihanem zraku).

Vozniku je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so zapisali v poročilu PU Maribor.