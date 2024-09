Pijani voznik tovornjaka trčil v stanovanjsko hišo, a to še ni bilo vse

V soboto okoli 18.30 so bili policisti ljubljanske policijske uprave obveščeni o prometni nesreči v Srednji vasi pri Kamniku, v kateri sta bila udeležena voznik tovornega vozila in voznica osebnega vozila. Po doslej znanih podatkih je voznik tovornega vozila vozil iz smeri Ločice proti Kamniku, ko je v ovinku, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, izgubil nadzor nad vozilom in trčil v stanovanjsko hišo.

Po trčenju je vozilo odbilo nazaj na cesto, kjer je trčilo v voznico, ki je pravilno pripeljala v nasprotno smer. V trčenju sta se dve potnici v vozilu voznice lažje poškodovali. Policisti so v postopku ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, saj je rezultat preizkusa znašal 0,77 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti vse okoliščine še ugotavljajo, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.