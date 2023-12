Pijani voznik pobegnil, a so ga policisti hitro našli

V sredo okoli 19. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Mirni, kjer naj bi na parkirnem prostoru gostinskega lokala voznik osebnega avtomobila trčil v parkirano vozilo in pobegnil s kraja nesreče.

Policisti PP Trebnje so se odzvali in se lotili izsleditve pobeglega voznika.

Na območju Mirne so 63-letnega kršitelja našli in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,90 miligrama alkohola.

Vozniku je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, o kršitvah pa so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.