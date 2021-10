Pijani so bili korajžni

Triinštiridesetletna voznica je imela v litru izdihanega zraka 1,14 mg alkohola oziroma 2,4 g na kg.

Brežiški policisti so pred dnevi, bilo je nekaj po 20.30, na območju Župelevca opravljali kontrolo prometa in ustavili osebni avtomobil škoda ter 43-letni voznici zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Ta je pokazal, da je imela v litru izdihanega zraka 1,14 mg alkohola (2,4 g na kg). Ukazov policistov ni upoštevala, v postopek se je vmešal tudi 47-letni potnik v njenem vozilu, ki je policistu poskušal preprečiti izvedbo postopka; žalil ga je, mu grozil in ga celo udaril, zato so zoper oba uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zoper voznico bodo vložili obdolžilni predlog, zoper 47-letnika pa na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.V noči na nedeljo so policisti v Metliki ustavili 45-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti; napihal je 0,72 mg/l alkohola. Zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prostost. Ker je med postopkom žalil policiste in ni upošteval opozoril in ukazov, so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.Isto noč so brežiški policisti na območju Bizeljskega ustavljali voznika osebnega avtomobila, a se je na njihove znake požvižgal in s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo.V Stari vasi na Bizeljskem je ustavil in poskušal pobegniti peš. Policisti so ga prijeli, obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Alkotest je odklonil, prav tako strokovni pregled. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.