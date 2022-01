Pijani priporniki žalili pravosodno policistko

Poletni popoldnevi so na ljubljanski Povšetovi očitno vse prej kot dolgočasni. V uredništvo smo prejeli dokument, ki ga je ljubljanski zavod za prestajanje kazni naslovil na okrožno sodišče v Ljubljani. Iz poročila je razvidno, da je peterica moških med sprehodom po dvorišču uživala alkohol. Plastenke, v katerih naj bi bila žgana pijača, pa so tja priletele kar čez ograjo.

Zgodilo se je 15. julija lani okoli 15. ure, ko je bila zunaj t. i. druga sprehajalna skupina. Pravosodni policist je opazil, da je na dvorišče priletelo več pollitrskih plastenk, v katerih je bila neznana tekočina. Plastenke sta pobrala pripornika K. R. in G. M. in pridobitev razdelila tudi med druge pripornike. Moški so začeli piti in si od ust do ust podajali plastenko.

Zapornike lahko sankcionirajo, če kršijo pravilnik. FOTO: Tomi Lombar

Zaposleni je nepridiprave pozval, naj prenehajo piti in mu izročijo plastenke, a ga niso upoštevali. Nasprotno, še naprej so si podajali plastenke in pili iz njih. Pravosodni policisti je zato poklical okrepitve. Eden od tistih, ki so priskočili na pomoč, je na tleh našel tri plastenke, še napol polne. Peterica je nato po besedah policistov dlje časa pijana sedela pod nadstreškom, se »verbalno spodbujala« in se znašala nad pazniki. Pri tem naj bi vpili »idemo, idemo« ter se posmehovali tudi eni od pravosodnih policistk.

Ko se je čas za sprehod iztekel, je pijane pripornike eden od pravosodnih policistov pozval, naj se vrnejo v prostore. Sprva so protestirali, nato pa le upoštevali navodila pristojnih. Je bilo pa po njihovih besedah več pripornikov okajenih, je še razvidno iz poročila. Pravosodni policisti so na koncu še varnostno pregledali pripornike in sprehajališče. O morebitnih ugotovitvah oziroma najdbah takrat niso poročali.

Alkohol prepovedan

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij zaradi varstva osebnih podatkov avtentičnosti priloženega dokumenta oziroma konkretnega primera niso mogli komentirati. V zakonu o kazenskem postopku in pravilniku o izvrševanju pripora pa je po njihovih besedah določeno, da pripornik ne sme imeti alkoholnih pijač, mamil in drugih sredstev, ki so škodljiva za njegovo zdravje. Zakon in pravilnik določata tudi disciplinske prestopke pripornika, za katere se pripornika lahko disciplinsko kaznuje, ter postopek. Disciplinsko kazen sme po zaslišanju pripornika izreči preiskovalni sodnik oziroma predsednik senata.

Zaradi varnosti, reda in discipline, prezasedenosti zavoda ali uspešne in racionalne izvedbe kazenskega postopka se sme pripornika v skladu s 55. členom pravilnika tudi premestiti iz enega v drug zavod, o čemer na predlog direktorja zavoda, v katerem je pripornik v priporu, odloča pristojno sodišče.

Selitev s Povšetove

Pristojni pa opozarjajo na še en problem. Zgradba Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana ni bila grajena za namene zapora in zaradi nefunkcionalnosti ne ustreza sodobnim programom izvrševanja kazni. Objekti so dotrajani in energetsko neučinkoviti, prostorska zmogljivost pa ne ustreza prilivu zaprtih oseb. Širitev in dolgoročna ohranitev zapora na tej lokaciji nista možni, saj občinski prostorski načrt predvideva preselitev zapora na drugo lokacijo, medtem ko se na obstoječi lokaciji predvideva nova namembnost prostora.

»Trenutna lokacija zapora v Ljubljani je neustrezna tudi z varnostnega vidika, saj je umeščena v območje stanovanjske soseske z neposrednim dostopom do javnih površin. Iz navedenih razlogov poteka projekt reševanja prostorske problematike zavoda na lokaciji v Dobrunjah, s čimer bomo pridobili za družbo, zaprte osebe in zaposlene sodoben, varen, human, vključujoč in resocializacijsko usmerjen zapor,« še pravijo na upravi.