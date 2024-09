Pijani 34-letnik večkrat udaril družinske člane in jim grozil, a to še ni bilo vse

Policisti v Krškem so v noči na soboto zaradi kršitve javnega reda in miru posredovali v zasebnem prostoru na območju Rake. Ugotovili so, da je 34-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, večkrat udaril družinske člane in jim grozil. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval navodil in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog, poroča novomeška policijska uprava.

Novomeške policiste pa so v nedeljo popoldne poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Novem mestu, kjer naj bi pijan kršitelj razbijal po hiši in grozil družinskim članom. 41-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.