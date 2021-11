Pijan trčil v nosečo voznico

KRANJ – Na gorenjski avtocesti pri Braniku je voznik izgubil nadzor nad avtomobilom, prebil varovalno ograjo in zletel pod cesto. Voznik, za katerega se je izkazalo, da je imel v litru izdihanega zraka kar 0,71 miligrama alkohola, in sopotnik sta ostala ukleščena v avtomobilu, a k sreči sta utrpela le lažje poškodbe.



Voznik in njegov sopotnik sta ostala ukleščena v avtomobilu.

Posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti FOTOGRAFIJI: Pu Kranj

Na Jesenicah se je voznica nepravilno vključila na cesto tik pred policisti, nato pa v križišče zapeljala pri rumeni luči.

Policisti proti vozniku zaradi povzročitve prometne nesreče s telesnimi poškodbami pod vplivom alkohola vodijo predkazenski postopek. Pijano voznico so obravnavali tudi jeseniški policisti; ženska se je najprej nepravilno vključila na cesto pred njihovim nosom, nato pa v križišče zapeljala skozi rumeno luč. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imela v izdihanem zraku 0,58 miligrama alkohola.Minuli konec tedna so ustavili še voznika, ki je imel v izdihanem zraku 0,81 miligrama alkohola, in ga odpeljali v pridržanje. Še več, 0,90 miligrama alkohola, pa je imel v izdihanem zraku moški, ki je za nameček še prehitro vozil in trčil v nosečo voznico drugega avtomobila. Ali se je ženska v nesreči ranila, s kranjske policijske uprave niso sporočili.Iz prometa so precej pijanih voznikov izločili tudi policisti novogoriške policijske uprave; na cesti med Tolminom in Mostom na Soči so ustavili 51-letnega voznika z 0,78 miligrama alkohola v izdihanem zraku, na območju Vogrskega pa je alkotest pet let mlajšemu voznik v izdihanem zraku nameril 0,60 miligrama alkohola.