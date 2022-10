Pijan povzročil nesrečo in nato še napadel policista

Policiste so v sredo nekaj po 21.30 obvestili o nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki naj bi zaradi nezanesljive vožnje ogrožal ostale udeležence v prometu in v krožišču v Krškem najprej trčil v prometni znak, potem pa nadaljeval vožnjo.

Policisti so se takoj odzvali, nevarnega voznika izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da je 42-letni kršitelj zaradi neprilagojene hitrosti v krožišču izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v prometno signalizacijo. Vozil je neregistriran avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,00 miligram alkohola (2,08 g/kg).

Kršitelj, ki so mu zaradi vožnje pod vplivom alkohola odredili pridržanje, je med postopkom napadel policista, ga brcnil in lažje poškodoval. Ves čas je policiste žalil in se fizično upiral, zato so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in pridržali.

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog, na sodišče naslovili obdolžilni predlog in na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.