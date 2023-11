Pijan povozil policista

Pošteno je bil pijan možakar, ki je sredi marca v centru mesta, ko so ga ustavili policisti, enega po nesreči povozil, nato pa treščil še v službeni policijski avtomobil. Zaradi dejanja bo bržkone kazensko odgovarjal, za čas trajanja postopka pa mu je okrajno sodišče v Ljubljani tudi odvzelo vozniško dovoljenje.

Zoper sklep se je pritožil na višje sodišče in med drugim potožil, da vozniško potrebuje za prevoz invalidnega sina in opravljanje dela. A na vse to, so bili neomajni višji sodniki, bi moral misliti prej, sploh glede na to, da to ni njegov prvi tovrstni prekršek.

Čez stopalo

Zgodilo se je 12. marca okoli 0.55 v centru mesta, ko več kot očitno zaradi popitega alkohola – dve uri po dogodku je imel v organizmu še vedno najmanj 1,77 grama alkohola na kilogram krvi – ni bil sposoben varne vožnje. Ko ga je policijska patrulja ustavila in je do njega pristopil policist, je zapeljal vzvratno, pri tem pa je s sprednjim levim kolesom vozila prevozil desno stopalo policista, z zadnjim delom vozila pa trčil v sprednji del službenega policijskega vozila, iz katerega je takrat izstopala policistka.

Tudi višji sodniki mu niso ustregli. FOTO: Dejan Javornik

Zagovornik je v pritožbi trdil, da obdolženec ni povzročil prometne nesreče, ki bi imela za posledico lahko telesno poškodbo, zato mu vozniškega dovoljenja ni dopustno začasno odvzeti. Vzvratna vožnja naj bi tudi bila nesrečno naključje, ko je obdolženec med iskanjem dokumentov zadel prestavno ročico avtomatskega menjalnika, in se torej »ni namenoma odločil za vzvratno vožnjo«. Meni pa tudi, da ni vzročne zveze med nedopustno koncentracijo alkohola v krvi obdolženca in premikom prestavne ročice.

Policist naj bi eni od kolegic po dogodku povedal, da je voznik med iskanjem dokumentov pomotoma zadel prestavno ročico, na glavni obravnavi pa je dopustil možnost, da je to storil zanalašč, »kar pa očitano kaznivo dejanje ne dopušča«. Policistka, ki je bila prav tako udeležena, pa je povedala, da je bil trk bolj »nežen« in da iz avta ni izstopala, temveč je v njem sedela. Ker je poškodba nastala po nesrečnem naključju, »ne drži očitek obdolžencu, da je s svojo predrzno vožnjo povzročil neposredno nevarnost za življenje in telo policista«.

Sodišče se v tem primeru ni spuščalo v ugotavljanje vseh okoliščin – ali je bil alkohol bistven za nastanek nesreče, kakšno poškodbo je utrpel policist in ali je policistka izstopala ali sedela –, saj je to stvar kazenskega postopka. Je pa sodišče prve stopnje menilo, da v tem primeru ni šlo za nesrečno naključje, temveč zaradi prevelike vsebnosti alkohola v krvi ni imel kontrole nad upravljanjem vozila in je s tem ogrožal druge udeležence v cestnem prometu. Tudi pritožbeno sodišče se strinja, da je obdolženi nevarni voznik, ki ga je treba že v tej fazi postopka za določen čas izločiti iz prometa.

Možakar je tožil, da potrebuje vozniško zaradi prevozov invalidnega sina na terapije, a bi se tega moral zavedati prej.

Pritožbeno sodišče

Možakar se je v pritožbi celo skliceval, da potrebuje vozniško dovoljenje zaradi prevozov invalidnega sina na terapije in rehabilitacijo. A bi se seveda po mnenju sodišča te zadolžitve moral zavedati, še preden se je odločil za vožnjo pod vplivom alkohola. »Pritožbeno sodišče je prepričano, da se bodo lahko prevozi obdolženčevega sina na terapije in rehabilitacije lahko organizirali tudi na drugačen način, saj ne nazadnje obdolženčevo očitano kaznivo dejanje kaže, da na sinove potrebe ni pomislil, pa bi verjetno moral,« so zapisali.

Omehčala jih ni niti trditev, da potrebuje vozniško dovoljenje za izvedbo sečnje v gozdu v roku, ki mu ga je naložil zavod za gozdove, sicer mu bo »zaradi sečnje in prodaje lesa s strani zavoda izbranim centrom nastala večja premoženjska škoda«. A bo očitno sečnjo moral organizirati drugače, saj ta ne more vplivati na oceno sodišča o obdolžencu kot nevarnem vozniku. »Sečnja v gozdu je pri tej oceni bistveno manj pomembna kot varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, do katere je obdolženec glede na preteklo ravnanje in zdaj očitano kaznivo dejanje popolnoma brezbrižen,« so zapisali sodniki.

Že pred tem je namreč serijsko kršil zakon, saj so ga v le zadnjih nekaj letih kaznovali zaradi vožnje z neregistriranim vozilom, zaradi nepravilne strani oziroma smeri vožnje, prekoračitve hitrosti in mu zaradi vožnje pod vplivom alkohola celo izrekli 18 kazenskih točk, takrat pa so mu milostno celo pogojno odložili izvrševanje prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.