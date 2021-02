Pet defibrilatorjev ukradli in v omarice dali druge

Policisti PP Nova Gorica preiskujejo tatvino petih defibrilatorjev v več naseljih v občini Brda. Od 27. novembra 2020 do prijave policiji 28. januarja 2021 je iz posebnih omaric, prirejenih za hrambo AED-defibrilatorjev, nekdo ukradel pet defibrilatorjev in jih nadomestil z drugimi (nemškimi), ki so podobni ukradenim, vendar gre za drug tip aparata in ne zadostujejo slovenskim predpisom, so sporočili iz PU Nova Gorica.



Avtomatski zunanji defibrilator je naprava, ki s pomočjo električnega sunka lahko ponovno požene srce in s tem tudi reši življenje. Je enostavna in povsem varna, ob sledenju navodilom pa jo lahko uporablja vsakdo. Zgodnja defibrilacija je ključna za preživetje bolnikov s srčnim zastojem.



Neznanec je defibrilatorje ukradel iz zaprtih omaric na lokacijah v naseljih Hum, Kozana, Vipolže, Ceglo in Višnjevik. S tem je občini povzročil materialno škodo za približno 7500 evrov.

