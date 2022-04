Zametki kaznivega dejanja, pravzaprav se jih je zgodilo več, segajo skoraj desetletje v preteklost. Kazenski zakonik jih obravnava v členu 173, ki opisujejo sankcije zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let. Dolgo je storilec ostal skrit pred javnostjo, o imenih se zaradi zaščite žrtve ni govorilo. »Naš kraj je majhen, vsi domačini so vedeli, kdo je,« smo slišali. Več let, še več dejanj Pred dobrimi sedmimi leti smo raziskovali ozadje dogajanja, povezanega s pedofilijo. Prve informacije smo prejeli od dedka žrtve: »Vnukinja je imela komaj dopolnjenih osem let...