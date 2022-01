Panika za dobro jutro, prihiteli so gasilci

Ob 5.04 je na Brodarjevem trgu v Ljubljani v stanovanju bloka gorela razdelilna elektro omarica. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Bizovik, ki so pogasili gorečo elektro omarico in vhodna vrata, pregledali in prezračili stanovanje ter nadstropje nad gorečim stanovanjem in najvišje nadstropje, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Elektro omarica je popolnoma zgorela, stanovanje pa je potrebno beljenja.

Gasilci so še izmerili prisotnost plinov. Obveščen je bil dežurni delavec Elektra.