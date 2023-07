Padal po avtobusni postaji, imel je manjšo količino bele prašnate snovi

Koprska policija je sporočila, da so popoldan dobili prijavo, da na avtobusni postaji v Kopru moški pada po tleh. Policisti so identificirali 42-letnika in mu odredili pridržanje.

Zasegli so mu manjšo količino bele prašnate snovi, ki je poslana na analizo. Ugotovili so, da se je pod vplivom alkohola nedostojno vedel na javnem kraju, se opotekal po železniški postaji in padal po tleh ter kričal. S tem je pri mimoidočih in prijavitelju povzročil vznemirjenost.

Izdan mu je bil plačilni nalog za več kršitev.