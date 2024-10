Zavetišče Horjul doživlja nočno moro: K. O. oskrbnikom grozi s smrtjo

Konec avgusta 2022 so policisti v večernih urah poklicali Zavetišče Horjul. Izvajali so hišno preiskavo, osebo K. O. pa odpeljali v pripor. Od zavetišča so želeli, naj odpeljejo psa, ki sliši na ime Bobo in ki je bil pripet na prazen kamion za prevoz živine, vsenaokoli pa je zaudarjalo po urinu. Pes ni imel niti vode niti hrane, kaj šele primernega zavetja. Iztrebki niso bili počiščeni in pes je imel kakšnih 15 kilogramov premalo, vse kosti so mu lahko prešteli. Bobo je anatolski ovčar, njegova normalna teža pa bi morala biti okrog 60 kilogramov. »Njegovega lastnika so pred tem že večkrat obr...