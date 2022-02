Opitemu smučarju odvzeli vozovnico in ga poslali domov

V času zimskih počitnic so na slovenskih smučiščih svoj nadzor okrepili policisti. V nedeljo so blejski policisti na Voglu ustavili opitega smučarja, preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,98 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu odvzeli smučarsko karto, prepovedali nadaljnje smučanje in izdali plačilni nalog.

Ob precejšnji gneči na smučiščih pa so na Policijski upravi Kranj obravnavali tudi pri smučarske nesreče, dve na smučišču v Kranjski Gori in eno na Voglu. Vse poškodovance so na smučušču oskrbeli reševalci, nato pa so bili odpeljani v zdravstvene ustanove. Tuja krivda je v vseh primerih izključena.

Na smučišču v Kranjski Gori je prišlo tudi do trčenja med deskarko in smučarko, ki je bila v trčenju lahko telesno poškodovana.