Ogenj vzel že drugo hišo

Nina Špeletič Peceli je pred enim mesecem ostala brez strehe nad glavo. Foto: Dejan Javornik

Konec sanj

Po dveh urah in pol je gasilcem uspelo ukrotiti zublje. FOTO: Pgd Gabrovka

20 kvadratnih metrov ostrešja nenaseljene hiše je pogorelo.

Le dober mesec dni po požaru, ki je skoraj v celoti uničil hišo 43-letne, so v isti vasi, torej v Gobniku v občini Litija, včeraj zgodaj zjutraj, nekaj minut pred pol eno, spet udarili zublji. »Po prvih podatkih je v hiši, kjer ni bilo nikogar, zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, pri tem pa je pogorelo okoli 20 kvadratnih metrov ostrešja.V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za nekaj tisoč evrov škode. Policisti bodo opravili ogled, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno tožilstvo,« so nam o požaru, ki se je zgodil pri, na kratko povedali na PU Ljubljana. Z ognjem so se dve uri in pol, kot so nam povedali v PGD Gabrovka, poleg njihovih gasilcev borili še gasilci iz PGD Tihaboj in Litija. Dodali so, da je bilo gašenje zelo zahtevno ter da jim je uspelo ohraniti tramove. K sreči je šlo za staro in že okoli deset let nenaseljeno hišo, saj si je družina blizu nje že zgradila novo.Takšne sreče pa pred več kot enim mesecem žal ni imela Špeletič Pecelijeva, brezposelna mama petih otrok. Potem ko so za božič prvič prespali v obnovljeni hiški, jim jo je požar 3. januarja sredi noči skoraj v celoti vzel. »To je bil konec mojih sanj, v sekundi se je v meni porušilo vse, za kar sem delala toliko časa. Padala sem v prepad in si mislila, da je konec z mano. Pred očmi je v ognju izgineval naš dom,« nam je razlagala le nekaj dni po požaru.Na pomoč so ji takoj priskočili vsi, od gasilcev PGD Gabrovka do sosedov in sokrajanov ter Rdečega križa. Sosed ji je brezplačno ponudil bivanje v hiši v Moravški Gori. Pomoč zanjo pa vse od takrat v Novicah zbiramo tudi prek prek Krambergerjevega sklada.Mama petih otrok je še danes vsem, ki so ji in ji bodo še pomagali, iz srca hvaležna. Za obnovo hiše, ki je že v teku, bo namreč potrebovala še kar nekaj denarja. Med drugim za gradbeni material, streho in centralno kurjavo. Včeraj, ko je v njenem kraju spet zagorelo, nam je povedala, da je podoživela trenutke ob in po požaru: »K sreči smo spali v spodnjem delu hiše. Če bi v zgornjem, kjer smo imeli spalne prostore, nas morda danes ne bi bilo več.«Vrnitve v svojo domačo hišo sicer že nestrpno čakata njena najmlajša otroka. »Ves čas me sprašujeta, kdaj se bomo vrnili. Četudi se tudi dobro in varno počutimo, je dom le dom,« še sklene sogovornica.