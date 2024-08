Odvzel prednost voznici in povzročil trčenje

V četrtek, 29. avgusta, nekaj po 12. uri, so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči na relaciji Muljava – Ivančna Gorica, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil.

Ugotovljeno je bilo, da je nesrečo povzročil voznik osebnega vozila, ki je v križišču odvzel prednost drugi voznici, ki je bila lažje poškodovana. Zoper povzročitelja bo uveden prekrškovni postopek.

Skupno so ta dan policisti Policijske uprave Ljubljana obravnavali 18 prometnih nesreč z materialno škodo, 5 prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in eno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami. Trem večkratnim kršiteljem cestnoprometnih predpisov so zasegli vozila.