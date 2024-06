Oče učenca z gorenjske osnovne šole zgrožen: Mojega sina je posilil sošolec

Vrstniškemu nasilju med osnovnošolci po Sloveniji ni videti konca. Na eni izmed gorenjskih osnovnih šol naj bi oktobra lani učenec posilil sošolca. Za Planet TV je spregovoril oče domnevne žrtve. Kot je dejal, je njegov sin potreboval pol leta, da je zbral pogum in mu zaupal, kaj se mu je zgodilo. Oče ne razume, zakaj policija in vodstvo šole ne ukrepata odločneje.

Domnevno zlorabljeni učenec se je očetu zaupal šele za prvomajske praznike, ko so se z družino vračali z izleta. Zelo slikovito mu je opisal dogodek, sam pa mu, kot pravi, najprej ni verjel. Sina je nato čez kakšno uro še enkrat vprašal, kaj se je zgodilo, a mu je povedal identično zgodbo, prav tako se je zaupal tudi mami. Sošolec naj bi mu na taboru slekel hlače, nato pa naj bi med njima prišlo do akta in zadovoljevanja z usti.

V šoli presenečeni, policija utemeljenega suma ni ugotovila

Takoj po prvomajskih praznikih sta oče in mama zahtevala izredni sestanek v šoli, na katerem so se srečali starši obeh otrok in predstavniki vodstva šole. Nad dogodkom so bili vsi presenečeni. Njune prošnje, naj učenca ločijo, niso upoštevali, tako da sta otroka še naprej sedela v istem razredu.

Ravnatelj je za omenjeni medij pojasnil, da so ob seznanitvi z dogodkom v šoli nemudoma ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi. Dodal je še, da jih je prejšnji teden kranjska policijska uprava seznanila s poročilom, da v zvezi z dogodkom ni bilo mogoče ugotoviti utemeljenega suma, da bi prišlo do kaznivega dejanja ali protipravnega ravnanja z elementi kaznivega dejanja.